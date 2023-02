Scoprono discarica abusiva, agenti minacciati: “Vi faccio togliere di mezzo, non sapete dove state” Agenti minacciati mentre sequestrano una discarica abusiva: “Non sapete dove state, qua si spara veramente, vi faccio togliere di mezzo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una vasta discarica illegale di rifiuti a ridosso del campo Rom di Scampia è stata scoperta dalla polizia locale di Napoli. Denunciato il legale rappresentante di una società concessionaria di veicoli commerciali, ritenuto l'utilizzatore di questa discarica abusiva. Ma oltre a questo, gli agenti sono stati anche minacciati da un'altra persona: "Vi faccio togliere di mezzo, qua si spara veramente". Alla fine gli agenti hanno sequestrato l'intero sito e identificato anche l'autore delle minacce, denunciato a sua volta.

Tutto è accaduto nei pressi del campo Rom di Scampia, dove gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di sversamento illecito di rifiuti: qui hanno trovato tra l'immondizia diversi documenti, tutti intestati ad una società concessionaria di veicoli da tempo dichiarata fallita. L'area in cui hanno trovato circa 30 metri cubi di documenti era ancora collegata ad essa, e così hanno richiesto spiegazioni al legale rappresentante della società, che però avrebbe negato tutto nonostante le carte societarie trovate nella discarica.

Mentre gli agenti sequestravano l'area, si è avvicinato loro un altro personaggio che si è prima presentato come ex appartenente alle forze dell'ordine, e poi ha iniziato a minacciare gli stessi agenti: "Qui si spara e si spara veramente, non avete capito dove state, parlerò con il vostro comandante e vi farò rimuovere, vi faccio togliere di mezzo". Minacce che non sono servite a far desistere gli agenti: una volta sequestrata l'area, sono scattate le denunce per il legale rappresentante della concessionaria e all'altra persona, subito identificata, per i reati ambientali e le minacce subite.