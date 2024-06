video suggerito

Scopre che la compagna l'ha denunciato per maltrattamenti e picchia i carabinieri: arrestato 33enne È accaduto ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta: l'uomo, dopo aver scoperto di essere stato denunciato dalla compagna, ha dato in escandescenze e ha aggredito i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta, ha scoperto che la compagna l'aveva denunciato per maltrattamenti, ha così dato in escandescenze e ha aggredito i militari dell'Arma: ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta, un uomo di 33 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di minacce gravi.

La compagna dell'uomo, anch'ella 33enne, stanca delle continue vessazioni e dei maltrattamenti, si è recata alla stazione dei carabinieri di Orta di Atella per denunciare il compagno, manifestando la volontà di non rientrare nell'abitazione che divideva con l'uomo; pertanto, ha chiesto ai militari di essere ospitata, insieme ai tre figli, in una struttura protetta.

I carabinieri si sono dunque recati presso l'abitazione della donna per raccogliere alcuni effetti personali e indumenti necessari soprattutto ai piccoli, ma si sono imbattuti nell'ira del compagno che, quando ha scoperto di essere stato denunciato, ha cominciato a minacciare i militari e poi li ha aggrediti e spintonati. L'uomo ha così tentato la fuga a bordo della sua auto, ma è stato bloccato dopo pochi metri: portato in caserma, il 33enne ha continuato a inveire contro i carabinieri a ad aggredirli fisicamente. Pertanto, il 33enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minacce gravi e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.