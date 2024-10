video suggerito

Scoperti 8 scuolabus abusivi, trasportavano i ragazzi da Pozzuoli a Napoli La Polizia Locale ha sanzionato i conducenti di 8 minibus, adattati per il trasporto scolastico ma senza autorizzazioni; sono state ritirate le carte di circolazione.

A cura di Nico Falco

Non erano in possesso di alcuna autorizzazione, eppure trasportavano regolarmente gli studenti da scuola a casa e viceversa: è quello che hanno appurato gli agenti della Polizia Locale, che hanno sanzionato i conducenti di 8 scuolabus che effettuavano il servizio abusivamente nella periferia Ovest di Napoli e nella immediata provincia. Le verifiche, svolte dall'Unità Operativa Fuorigrotta, si collocano nel quadro di controlli predisposti dal Comando per garantire la sicurezza e la legittimità dei mezzi usati per il trasporto scolastico.

Ritirate le carte di circolazione

L'operazione si è svolta nella zona di Agnano e ha portato alla scoperta degli otto minibus abusivi, dipinti di giallo e modificati per adattarsi al trasporto dei ragazzini, ma privi delle relative e necessarie autorizzazioni; gli otto mezzi provenivano da Pozzuoli e facevano da navetta da e verso le scuole di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Al termine dei controlli le carte di circolazione dei veicoli sono state ritirate.

Le modifiche abusive sui minibus

Non è la prima volta che gli agenti incappano in situazioni del genere: già nel corso di precedenti controlli erano stati trovati minibus abusivi, spesso adattati modificando le caratteristiche riportate sulla carta di circolazione e, in questo modo, incidendo in maniera significativa sia sulla tipologia del veicolo sia sulla sicurezza di chi viene trasportato; tra i cambiamenti riscontrati più spesso, quelli relativi alle sedute: per far entrare un numero più alto di studenti, i sediolini vengono smontati e vengono sostituiti con delle panche.