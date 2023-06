Scooter contro un albero, Carmine Capobianco muore a 41 anni: lutto cittadino L’uomo era originario di Villamaina, piccola cittadina dell’Irpinia: per la giornata di oggi, in cui si svolgeranno i funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Valerio Papadia

Grande dolore nella piccola cittadina di Villamaina, nella provincia di Avellino, per la morte di Carmine Capobianco, 41 anni, morto in seguito a un tragico incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione, il 41enne si trovava a bordo del suo scooter quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un albero.

L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo a Carmine Capobianco, che lascia la compagna e una figlia. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 41enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Flumeri e quelli della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Oggi i funerali di Carmine Capobianco: proclamato lutto cittadino

Dal momento che nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, la salma di Carmine Capobianco è stata subito rilasciata dall'Autorità Giudiziaria e restituita alla famiglia. I funerali si terranno oggi, martedì 20 giugno, alle ore 17, nella Chiesa Madre di Villamaina: per l'occasione, il sindaco Nicola Trunfio ha proclamato il lutto cittadino.

Anche le comunità vicine sono rimaste addolorate dalla morte di Carmine Capobianco. L'amministrazione comunale di Gesualdo, cittadina limitrofa, ha fatto sapere: "L'amministrazione e la comunità di Gesualdo partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Capobianco e la comunità di Villamaina per la perdita del caro Carmine. Possa riposare in pace".