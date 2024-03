Scontro frontale tra camion e auto sulla Domitiana, traffico impazzito: arriva la Polizia Incidente stradale sulla Domitiana nel territorio di Castel Volturno. Camion contro auto, sul posto Polizia di Stato, 118 e Anas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Scontro frontale tra un camion e un'auto sulla Domitiana. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 6 marzo 2024, lungo la strada statale 7 Quater “Domitiana”, in corrispondenza del km 28, nel territorio comunale di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. Mentre i tecnici dell'Anas sono arrivati per regolare la circolazione. Il traffico, infatti, a causa del sinistro è impazzito, con lunghe code su entrambe le direzioni, a causa della riduzione delle carreggiate presente a seguito del sinistro stradale.

Incidente a Castel Volturno sulla Domitiana

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente avrebbe coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura. Nel dettaglio, per cause in corso di accertamento, il conducente di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, per motivi ancora da chiarire, andando a scontrarsi prima contro le barriere e poi contro un’autovettura che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono presenti, oltre ai soccorritori, le squadre delle Forze dell’Ordine e di Anas per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Secondo le prime informazioni, però, non ci sarebbero feriti gravi.