Sconti del 60% su iPhone e Samsung ma i prodotti non arrivavano: arresti e sequestro per il sito Bushop Indagine sull'e-shop Bushop: eseguita una misura cautelare per 14 indagati, due ai domiciliari; eseguito un sequestro di 1.5 milioni di euro.

A cura di Nico Falco

Tempi di attesa lunghi, percentuale di sconto alta. Era questa l'idea che, qualche anno fa, aveva fatto la fortuna del sito Bushop, che prometteva risparmi fino al 60% a chi avesse avuto la pazienza di aspettare anche 60 giorni per ricevere il proprio ordine. Quando i clienti avevano chiesto il rimborso perché i prodotti non erano arrivati, però, i soldi non c'erano più. Vicenda che aveva tenuto banco qualche anno fa e che ha portato oggi a due arresti e ad un sequestro per un valore di oltre 1.5 milioni di euro.

Oggi il sito Bushop non esiste più, ma è ancora possibile trovare in Rete diversi video che ne spiegano il funzionamento e che, assicurano, il sistema funziona: c'è chi mostra un iPhone 10, sostenendo di averlo pagato 360 euro (prezzo al lancio 1.189 euro) e chi fa vedere macchinette per il caffè dicendo di averle pagate 20 e 40 euro (invece di 50 e 130 euro). E non erano, di certo, le uniche offerte a prezzi stracciati: in uno screenshot del sito si vede che il Samsung S10 era disponibile in preordine a partire da 385 euro (prezzo di lancio 929 euro).

L'ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura locale, è stata eseguita oggi dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza insieme ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni; i 14 indagati sono indiziati, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. È stato disposto il sequestro di beni per complessivo un milione e mezzo di euro circa e per due indagati, uno dei quali residente in Spagna, sono scattati gli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la Bushop avrebbe richiesto alla Nexi, società che si occupa delle transazioni online e in particolare di e-commerce, 3.319 richieste di storno presentate dai clienti che non avevano ricevuto i prodotti ordinati, per un totale di 883.462,01 euro. Quando la Nexi aveva provveduto a riaccreditare le somme indicate sulle carte di credito, però, l'operazione non era andata a buon fine perché la Bushop non aveva i fondi. La società responsabile del sito, inoltre, per gli inquirenti avrebbe smistato le somme ricevute dai clienti ad altri soggetti (destinatari della misura cautelare reale) senza valide ragioni economiche o avrebbe usato quel denaro per costituire nuove persone giuridiche destinate a loro volta a reiterare i delitti ipotizzati.

In seguito all'insolvenza della Bushop, la Procura aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale la liquidazione giudiziale, che aveva portato all'ipotesi di delitto di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale ed impropria, e all'ipotesi della presenza di amministratori di diritto e di fatto che, in concorso, anche con l'aiuto di un commercialista, avrebbero causato il fallimento della società e fatto sparire il patrimonio aziendale.