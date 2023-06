Scomparso il cellulare del piccolo Valerio, il 12enne morto dopo essere stato travolto in bici È sparito il telefonino di Valerio Buzzo, il 12enne investito a San Nicola La Strada e deceduto 4 giorni dopo. L’appello a consegnarlo alla Polizia Municipale.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È scomparso il telefonino cellulare di Valerio Buzzo, il bambino di 12 anni di San Nicola La Strada investito nel comune del Casertano e deceduto ieri, dopo quattro giorni di ricovero in ospedale in gravi condizioni. La famiglia, apprende Fanpage.it, ha contattato il Comando della Polizia Municipale, che si sta occupando delle indagini, e gli agenti hanno diffuso un appello a chiunque avesse trovato il cellulare.

Bimbo di 12 anni travolto in bici, muore 4 giorni dopo

Il piccolo era stato investito in via Leonardo Da Vinci lo scorso 2 giugno, intorno alle 16:30. Era sulla bicicletta quando è stato travolto da una Lancia Y guidata da un 19enne del posto. Il ragazzo, che si era fermato dopo l'incidente, è stato inizialmente indagato per lesioni gravissime ma col decesso l'imputazione diventerà di omicidio stradale. Nell'impatto il 12enne era volato sul parabrezza dell'automobile, aveva sbattuto violentemente la testa e poi era finito a terra.

Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale, diretta da Alberto Negro, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere; sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di una attività commerciale dei paraggi; gli accertamenti sono ancora in corso, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzino sarebbe sbucato all'improvviso da una stradina laterale, trovandosi sulla traiettoria dell'automobile.

Sparito il cellulare del 12enne investito a San Nicola la Strada

Il telefonino non è stato rinvenuto nel corso dei sopralluoghi e, quando i familiari hanno provato a chiamare, è risultato spento. Potrebbe essere stato scagliato a diversi metri dalla violenza dell'impatto, ma non si esclude che qualcuno, magari senza sapere che fosse collegato all'incidente, lo abbia preso. Da qui l'appello dei familiari rilanciato dalla Polizia Municipale anche tramite i social network: chiunque lo avesse trovato è invitato a consegnarlo presso la sede del Comando, in via Paul Harris, a San Nicola La Strada. Il testo dell'appello, firmato dai social dall'agente Lino Tiscione, che si è occupato dei rilievi insieme alla collega Pasqualina Iannone: