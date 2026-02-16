Scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, di Gioia Sannitica: ricerche in corso anche col soccorso alpino

Massimiliano Ferraiuolo, scomparso a Gioia Sannitica

È scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, 53 anni, di Gioia Sannitica. Il Comune del Casertano ed i familiari hanno lanciato un appello per ritrovarlo. L'uomo è scomparso ieri, domenica 15 febbraio da Gioia Sannitica. È stato visto l'ultima volta attorno alle ore 9,00. È alto circa 175 centimetri, capelli brizzolati, corporatura robusta. "Al momento dell’allontanamento – si legge nella nota del Comune – indossava un pigiama. Non ha con sé telefono né documenti. Si è allontanato a piedi. Chiunque abbia informazioni o lo abbia visto è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri di Piedimonte Matese. Anche una piccola informazione può essere fondamentale".

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Coinvolto anche il Soccorso Alpino. La richiesta di intervento è arrivata alla centrale GeoResQ (del CNSAS) di Cassano Irpino dalla stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ieri pomeriggio. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente recati a Calvisi, frazione di Gioia Sannitica (CE), da cui l’uomo si è presumibilmente allontanato nella mattinata di domenica 15 febbraio. La frazione di Calvisi è a ridosso del Monte Sant'Angiolillo, ai piedi del massiccio del Matese, e le operazioni di ricerca si stanno concentrando nelle zone più impervie del territorio, anche con l’ausilio di unità a pilotaggio remoto (dotate di termocamera) e unità cinofile molecolari del CNSAS, giunte dalla Puglia e dal Lazio. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato le ricerche già nella serata di ieri e sono riprese questa mattina alle prime luci dell’alba, coadiuvato dai nuclei comunali di Protezione Civile di San Potito Sannitico e di Curti, entrambe in provincia di Caserta.