Scivola sulle scale durante un party e batte la testa: grave un 30enne a Portici L’incidente si è verificato nella serata di ieri in un locale della città vesuviana: il 30enne è stato portato in ospedale a Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Un momento di gioia si è trasformato in tragedia a Portici, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 30 anni, durante una festa, è scivolato e ha battuto la testa: le sue condizioni di salute sono gravi. Nella serata di ieri, domenica 26 marzo, i carabinieri di Portici sono intervenuti in un locale in corso Garibaldi dove era in corso una festa: i militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, un 30enne sarebbe scivolato su una rampa di scale, battendo violentemente la testa al suolo.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove adesso è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara; i militari non escludono che il 30enne fosse in stato di ebbrezza al momento della caduta.