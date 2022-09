Sciopero voli a Napoli il 1° ottobre 2022 di 24 ore per Ryanair, 4 per Vueling Sciopero dei voli il 1° ottobre: lavoratori Ryanair si fermano 24 ore, dalle 13 alle 17 stop anche per i lavoratori Vueling.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo sciopero del comparto aereo previsto per il 1° ottobre: a Napoli, incroceranno le braccia i lavorati della Ryanair per 24 e di Vueling dalle 13 alle 17 (per 4 ore). Allo sciopero aderiranno anche lavoratori di altre compagnie aeree, ma al momento non sono noti gli orari di stop. Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil e Uiltrasporti, che hanno spiegato come "i lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese".

Mobilitazione che riguarderà piloti e assistenti di volo di Ryanair e di Vueling, quest'ultima compagnia del gruppo che include anche British Airways e Iberia. I sindacati chiedono anche "di affrontare con urgenza questioni non più differibili come il rispetto della normativa a tutela di maternità e paternità, ad esempio l'esonero del lavoro notturno per le madri con figli piccoli". Ma i lavoratori Vueling sono sul piede di guerra anche per la procedura che prevede l'esubero di 17 dei 120 lavorati dello scalo di Roma Fiumicino.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) al momento non ha ancora fornito un elenco dei voli garantiti, che con ogni probabilità sarà comunicato nelle prossime ore nella sezione apposita del sito, pur ricordando che "durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati", nonché invitando i viaggiatori di quella giornata a richiedere "informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo alla compagnia aerea di riferimento".