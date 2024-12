Sciopero trasporti a Napoli 13 dicembre 2024: a rischio bus, metro e funicolari per 24 ore

Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico anche a Napoli per venerdì 13 dicembre. In definizione le fasce di garanzie da parte delle aziende.

Sciopero dei trasporti di 24 ore venerdì 13 dicembre: lo sciopero, nazionale, si terrà anche a Napoli. Lo ha fatto sapere l'organizzazione sindacale USB, che ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale. Diverse le motivazioni dello sciopero, che vanno dall'aumento salariale alla manovra economica. Lo sciopero inizierà alle ore 03:01 del 13 dicembre e durerà fino alle ore 03.00 del 14 dicembre 2024, riguardando Anm, Eav, Air Campania, Bus Italia e Atc Capri.

Come di consueto, l'Azienda Napoletana Mobilità, che gestisce le linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, le funicolari e il trasporto su gomma e tram, ha già comunicato le fasce di garanzia:

Diverse le motivazioni dello sciopero nazionale di 24 ore. Come spiegato dai sindacati, i principali motivi che hanno spinto allo sciopero sono:

• una nuova indicizzazione che leghi i salari all’aumento reale del costo della vita;

• un rinnovo contrattuale vero con incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili:

• il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia, così come avviene in altri paesi membri dell’unione europea;

• riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario;

• la sicurezza dei lavoratori e del servizio, con particolare attenzione alla corretta e puntuale manutenzione dei treni, dei BAS nelle stazioni e degli autobus, anche attraverso il potenziamento del numero delle telecamere e del personale addetto alla vigilanza e controlleria a bordo dei mezzi e nei mezzanini delle stazioni, l’installazione di cabine e postazioni blindate dotate di pulsante di emergenza collegato con le forze dell’ordine per la geolocalizzazione della chiamata;

• contro le guerre ed il genocidio del governo Israeliano nei confronti del popolo Palestinese;

• contro la manovra economica per il 2025 approvata dal Governo Meloni.