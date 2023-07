Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero di metro, bus e funicolari a Napoli 7 luglio: quali sono i trasporti che stanno funzionando Metro Linea 1 ferma per 30 minuti per guasto, già ripartita. Disagi sulle funicolari e sulla Circumvesuviana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Disagi oggi a Napoli per lo sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore proclamato dal sindacato Confail Faisa, che sta interessando i mezzi Anm e Eav. La metro Linea 1 è rimasta ferma per circa 30 minuti a causa di un guasto tecnico, ma attorno alle ore 15,00 è ripartita e attualmente funziona regolarmente. Ferme anche le Funicolari Centrale, di Montesanto e di Mergellina. La Funicolare Centrale dovrebbe ripartire attorno alle 15,30, chiusa solo stazione Petraio. La Funicolare di Montesanto, al momento chiusa, dovrebbe garantire il servizio dalle 17,00 alle 20,00. La Funicolare di Mergellina ha sospeso il servizio per tutta la giornata. Fermo anche il tram 2 BR.

I dati dello sciopero sui mezzi Eav

Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale gestiti da Eav, la società della mobilità della Regione Campania, gli effetti al momento sono i seguenti:

Sostanzialmente regolare il servizio sulla gomma, sulla metropolitana, sulle linee flegree e sulle suburbane .

e sulle . Sulla Circumvesuviana e la linea per Baiano treni a singhiozzo sulle linee per Sorrento e Torre Annunziata, mentre praticamente ferme quelle per Sarno e Baiano.

e la treni a singhiozzo sulle linee per Sorrento e Torre Annunziata, mentre praticamente ferme quelle per Sarno e Baiano. Al momento registrati 91 addetti in sciopero tra servizi ferroviari e automobilistici, per un tasso di adesione di circa il 6,5% .

Lo sciopero è stato indetto dalla Organizzazione Sindacale CONFAIL FAISA per mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione. Problematiche locali adibiti alla sosta PdM e parcheggio dipendenti stazione Piscinola.

Le fasce di garanzia

