Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei treni in Campania il 25 e 26 gennaio, gli orari a Napoli per metro linea 2, Frecce e regionali Sciopero di 24 ore di Trenitalia: a Napoli a rischio la Linea 2 della metropolitana, oltre che Frecce e Regionali. Lo sciopero inizierà alle 21 di sabato. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sciopero di 24 ore del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Disagi anche a Napoli, dove il gruppo gestisce la Linea 2 della metropolitana. Lo sciopero inizierà alle 21 di sabato 25 gennaio e durerà fino alle 20.59 di domenica 26 gennaio. "L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", fa sapere Trenitalia in una nota.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, spiegano dal gruppo, "fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali". In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio "a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti".

Infine, fa sapere Trenitalia:

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Trenitalia garantirà comunque un servizio minimo durante lo sciopero, per quanto riguarda i treni regionali in Campania. Nel dettaglio, l'elenco delle corse garantite è disponibile qui.