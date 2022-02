Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei mezzi domani a Napoli: orari e fasce garantite bus, metro e funicolari il 4 febbraio Lo sciopero di domani, venerdì 4 febbraio 2022, durerà dalle ore 11.30 alle ore 15.30 per quanto riguarda i mezzi dell’Anm, e dalle ore 18.30 alle 22.30 per quanto riguarda i mezzi Eav.

A cura di Valerio Papadia

Si preannuncia una giornata molto difficile quella di domani, venerdì 4 febbraio 2022, per coloro che a Napoli e in provincia utilizzano i mezzi pubblici: uno sciopero di 4 ore, infatti, coinvolgerà i mezzi dell'Anm – vale a dire la Linea 1 della metro, gli autobus e le funicolari – dalle ore 11.30 alle ore 15.30; in serata, dalle 18.30 alle 22.30, un ulteriore sciopero ancora di 4 ore coinvolgerà invece i mezzi Eav, ovvero le principali linee ferroviarie che collegano Napoli con la provincia: Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana. Come sempre in caso di sciopero, entrambe le aziende del trasporto pubblico hanno reso noto gli orari in cui il servizio sarà garantito, le cosiddette fasce di garanzia.

Sciopero dei trasporti domani a Napoli: orari e fasce garantite bus, metro e funicolari Anm

Ecco, di seguito, le fasce di garanzia osservate da Anm per lo sciopero di domani dalle 11.30 alle 15.30.

Funicolari

Per le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l'ultima partenza prima dello sciopero sarà osservata alle 11.10. Il servizio riprenderà alla fine dello sciopero, con la prima corsa alle 15.50.

Linea 1 metropolitana

ultima corsa del mattino da Piscinola: 10.54

ultima corsa del mattino da Garibaldi: 10.52

prima corsa da Piscinola: 16.16

prima corsa da Garibaldi: 16.56

Autobus

L'ultima corsa al mattino sarà effettuata mezz'ora prima dell'inizio dello sciopero. Il servizio riprenderà mezz'ora dopo la fine dello sciopero.

Orari e ultime partenze mezzi Eav per lo sciopero di domani 4 febbraio a Napoli

Per quanto riguarda Eav, come detto, lo sciopero è dalle ore 18.30 fino alle 22.30: dopo l'orario, il servizio non riprenderà. Ecco le fasce di garanzia.

Circumvesuviana

da Napoli per:

Sorrento: 18.18

Sarno: 18.28

Baiano: 18.26

Poggiomarino: 18.11

Torre del Greco: 17.50

per Napoli da:

Sorrento: 18.24

Sarno: 18.10

Baiano: 17.44

Poggiomarino: 18.04

Torre del Greco: 17.49

Circumflegrea e Cumana