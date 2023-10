Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 9 ottobre 2023, a rischio i mezzi Anm e Eav: orari di bus, metro e funicolari Metro, funicolari e bus Anm e Cumana e Vesuviana a rischio stop a Napoli lunedì 9 ottobre 2023 per lo sciopero di 24 ore dell’Usb. Le fasce di garanzia per pendolari e studenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metro, funicolari e bus a rischio stop a Napoli lunedì 9 ottobre 2023, per lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB, in adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico. Lo sciopero interesserà sia i mezzi pubblici gestiti dall'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, come la Metropolitana Linea 1, le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, bus, tram, filobus, che i mezzi Eav, come Cumana, Vesuviana e Circumflegrea. Lo sciopero era inizialmente previsto per il 29 settembre, ma è stato poi rinviato al 9 ottobre. I lavoratori aderenti all'iniziativa incroceranno le braccia per tutta la giornata per protestare contro la crisi economica, l'aumento dei prezzi di servizi ed energia e per chiedere misure di sostegno per i lavoratori.

Sciopero il 9 ottobre 2023 a Napoli, le motivazioni

I lavoratori dei trasporti pubblici scendono in piazza per manifestare contro la crisi economica che sta colpendo duramente tutti i comparti. Tra le motivazioni dello sciopero, ci sono la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili. La richiesta del blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali. Il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti.

Ma anche la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti. La sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato. Il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Infine, una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria.

Gli orari di bus, metro e funicolari Anm

Lo sciopero interesserà i mezzi pubblici dell'Anm, ma sono previste delle fasce di garanzia, sia di mattina che di pomeriggio, durante le quali i servizi di trasporto saranno assicurati, a tutela di lavoratori pendolari e studenti. Di seguito gli orari:

Bus, tram, filobus : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. La Funicolare di Chiaia è chiusa per lavori di manutenzione. La navetta bus sostitutiva funzionerà secondo l'orario dei bus.

Le fasce di garanzia della Circumvesuviana

La Circumvesuviana, la linea ferroviaria gestita dalla società Eav, rispetterà le seguenti fasce di garanzia:

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO: fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per

Sorrento: 06:52

Sarno: 06:22

Baiano: 06:24

Poggiomarino: 06:26

Torre Annunziata: 06:33

San Giorgio via CDN: 06:36

per Napoli da

Sorrento: 06:26

Sarno: 06:38

Baiano: 06:36

Poggiomarino: 06:30

Torre Annunziata: 06:45

San Giorgio via CDN: 07:28

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO: fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento: DD 07:28

Sarno: 07:34

Baiano: 07:36

Poggiomarino: 07:38

Torre Annunziata: 07:45

San Giorgio via CDN: 07:48

per Napoli da

Sorrento: DD 07:38

Sarno: 07:50

Baiano: 07:48

Poggiomarino: 07:42

Torre Annunziata: 07:57

San Giorgio via CDN: 07:28

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO: fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento: DD 13:28

Sarno: 13:34

Baiano: 13:36

Poggiomarino: 13:38

Torre Annunziata: 13:45

San Giorgio via CDN: 13:48

per Napoli da

Sorrento: 13:38

Sarno: 14:26

Baiano: 13:48

Poggiomarino: 13:42

Torre Annunziata: 13:21

San Giorgio via CDN: 13:28

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento: 17:04

Sarno: 17:10

Baiano: 17:12

Poggiomarino: 17:14

Torre Annunziata via CDN: 17:13

San Giorgio via CDN: 16:55

per Napoli da

Sorrento: 17:14

Sarno: 17:26

Baiano: 17:24

Poggiomarino: 17:18

Torre Annunziata: 16:57

San Giorgio via CDN: 17:04

Gli orari garantiti delle linee flegree

Sulle linee ferroviarie flegree gestite da Eav il servizio sarà garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30, secondo il seguente schema:

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Fuorigrotta per Torregaveta: 05:08

per Torregaveta: 05:08 da Montesanto per Torregaveta: 05:21

per Torregaveta: 05:21 da Montesanto per Licola: 05:02

ULTIME PARTENZE PRIMA DELLO SCIOPERO: operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Montesanto per Torregaveta: 07:41

per Torregaveta: 07:41 da Montesanto per Licola: 08:00

per Montesanto da Torregaveta: 07:54

da Torregaveta: 07:54 per Montesanto da Licola: 07.56

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO: operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta: 14:41

per Torregaveta: 14:41 da Montesanto per Licola: 14:48

per Montesanto da Torregaveta: 14:34

da Torregaveta: 14:34 per Montesanto da Licola: 14:44

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per Torregaveta: 17:21

per Torregaveta: 17:21 da Montesanto per Licola: 17:12

per Montesanto da Torregaveta: 17:14

da Torregaveta: 17:14 per Montesanto da Licola: 17:08

Sciopero Eav e corse garantite delle linee suburbane

I bus gestiti dall'Eav, che collegano Napoli a Benevento e Piedimonte Matese, osserveranno il seguente orario:

da Napoli per

Benevento: 07:00

Benevento: 08:21

Benevento: 21:13

per Napoli da

Benevento: 05:44

Benevento: 06:50

Benevento: 18:49

da Napoli per

Piedimonte: 07:50

Piedimonte: 17:20

Piedimonte: 20:30

per Napoli da

Piedimonte: 05:10

Piedimonte: 06:21

Piedimonte: 17:21

Sulla Linea NAPOLI- BENEVENTO sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Il 9 ottobre 2023 sciopera anche la linea metropolitana Eav

Sulla Metropolitana Piscinola-Aversa, servizio garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00:

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per

Piscinola: 08.15

per Aversa da

Piscinola: 08.15

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO: (fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 20.00)

da Aversa per

Piscinola: 16.30

per Aversa da

Piscinola: 16.45

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per

Piscinola: 19.45

per Aversa da