Sciame sismico ai Campi Flegrei, verifiche nelle scuole prima della riapertura a Pozzuoli

Bradisismo a Pozzuoli: al via stamane nuove verifiche negli istituti scolastici in vista della riapertura.

L'ultimo sciame sismico che ha interessato Napoli e i Campi Flegrei, con scosse ripetute, ha determinato il riacutizzarsi delle paure rispetto all'attività tellurica nell'area della caldera. E per questo, a seguito degli ultimi eventi bradisismici, sono state avviate ulteriori verifiche tecniche negli istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pozzuoli. Il sindaco Luigi Manzoni spiega che l'obiettivo è di controllare e monitorare nuovamente ogni struttura:

Precisiamo che l’attività di monitoraggio è costante ma nonostante non siano state rilevate criticità sul territorio. Abbiamo ritenuto opportuno far svolgere nuove verifiche strutturali, per rasserenare i genitori in vista della riapertura dell’anno didattico. Una scelta che segue l’indirizzo dell’Amministrazione mirato al controllo preventivo. Le periodiche verifiche sono riprese stamane: i tecnici comunali stanno controllando prioritariamente le scuole del centro storico.