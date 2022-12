Sciacallo vestito con abiti della Protezione Civile rubati scoperto a Casamicciola Un 37enne fermato a Casamicciola: vestito con giubbotto e pettorina della Protezione Civile rubati pochi giorni prima superava i varchi d’accesso del Lungomare.

Gli abiti della Protezione Civile indossati dall’uomo

Sembrava un normale volontario della Protezione Civile, dei tanti che in questi giorni sono sull'isola d'Ischia per prestare aiuto agli sfollati dopo la frana dello scorso 26 novembre. E invece non lo era: non solo, ma gli abiti sono risultati essere stati rubati in precedenza. Un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri di Forio d'Ischia e dovrà ora rispondere di ricettazione e usurpazione di titoli: è stato fermato mentre si trovava sul Lungomare di Casamicciola, nei pressi del monumento dell'ancora che si trova alla rotonda tra via Monte della Misericordia e Corso Luigi Manzi, di fronte al piazzale dedicato ad Anna De Felice, la giovane rimasta uccisa nel 2009 durante una frana.

Una gazzella dei carabinieri di Forio d'Ischia, in quel momento sul posto, ha notato l'uomo mentre si aggirava in zona e, seppur vestito come un volontario della Protezione Civile con tanto di giubbotto e pettorina, il suo atteggiamento ha destato qualche sospetto. Da un banale controllo è così emerso che si trattava di un 37enne di origine ucraina, già noto alle forze dell'ordine: gli abiti, inoltre, erano quelli che ignoti avevano rubato lo scorso 2 dicembre all'interno di un mezzo della Protezione Civile che si trovava in via Monte della Misericordia. Da quanto accertato, è emerso che il 37enne usasse giubbotto e pettorina per superare i varchi di accesso sul Lungomare di Casamicciola, che vietano il passaggio ai non autorizzati. Denunciato per ricettazione e usurpazione di titoli, si indaga ora per capire se l'uomo avesse anche complici: gli indumenti rubati sono stati posti sotto sequestro e poi restituiti alla Protezione Civile.