Schianto in auto tra Scafati e Boscoreale, consigliere comunale ricoverato in ospedale Schianto contro un palo della luce: ricoverato in gravi condizioni Giovanni Bottone, consigliere comunale di Scafati per la Lega. L’incidente domenica sera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si trova nel reparto di rianimazione ricoverato in prognosi riservata Giovanni Bottone, il consigliere comunale di Scafati rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo della propria automobile. La dinamica è ancora tutta da chiarire: lo schianto è avvenuto su via Michelangelo Nappi, contro un palo dell'illuminazione pubblica. Bottone, capogruppo consiliare per la Lega, era alla guida della propria vettura quando avrebbe è stato subito soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul luogo dell'incidente: la strada è quella che da Scafati porta a Boscoreale, a doppio senso di marcia ed a ridosso delle province di Salerno e Napoli.

Giovanni Bottone è stato portato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è giunto in codice rosso ed in condizioni gravissime. I medici lo hanno sottoposto subito ad un delicato intervento chirurgico: sarebbero infatti stati diversi i traumi interni riportati dall'uomo nel violento impatto contro il palo dell'illuminazione pubblica, tanto che sarebbe stato necessario dovergli rimuovere colecisti e milza. Dopo l'operazione, seppur riuscita, l'uomo è stato portato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dove si trova tutt'oggi ricoverato. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente: forse un malore improvviso mentre era alla guida, forse un attimo di distrazione o un ostacolo improvviso sulla carreggiata. Nessuna ipotesi è stata ancora esclusa dalle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto. Si cercano anche telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso almeno una parte dell'incidente, avvenuto domenica sera su via Michelangelo Nappi.