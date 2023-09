Schiaffi e pugni alla fidanzata, costretta anche a dargli soldi: “Ho perso al Bingo per colpa tua” Schiaffi e pugni alla fidanzata, minacce di morte e continue richieste di denaro: arrestato un 19enne a Benevento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Schiaffi e pugni alla fidanzata, pretese economiche come quella di "rimborsagli" soldi che aveva perso al Bingo oppure comprargli PlayStation e cellulari. Il tutto senza che la giovane potesse parlare neppure coi propri genitori, perché il compagno voleva essere presente ed ascoltare cosa dicesse. Una vicenda surreale quella ricostruita dagli inquirenti a Benevento, dove un giovane di 19 anni è stato arrestato questa mattina perché gravemente indiziato di atti persecutori, estorsione, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate.

Le indagini sono iniziate lo scorso aprile, dopo che la ragazza è riuscita a trovare la forza di denunciare il giovane convivente. La ragazza ha raccontato che appena andata a vivere con il fidanzato, sono iniziati i problemi: il ragazzo infatti ha iniziato a picchiarla di continuo, con schiaffi e pugni, minacciandola a più riprese e insultandola, impedendole anche di contattare i genitori salvo la sua pretesa di assistervi. La ragazza ha anche raccontato che il giovane l'avrebbe costretta a comprargli Playstation e cellulari, mentre in un'altra occasione l'avrebbe costretta a dargli 500 euro perché la riteneva colpevole di una perdita di denaro al bingo. In altre occasioni, invece, dopo averle tolto anche il cellulare, l'avrebbe rinchiusa in camera da letto per poi picchiarla con cinture, ciabatte e altri strumenti, minacciandola anche di morte e ferendola. Dopo che la relazione era finita, il 19enne ha continuato a minacciarla, inseguendola in auto e facendole continuamente temere per la propria vita. Alla fine la giovane, terrorizzata, si è rivolta alle forze dell'ordine. Per il giovane così sono scattate le manette e gli arresti domiciliari per il giovane.