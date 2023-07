Scavi di Pompei, il consiglio del Ministero ai turisti: “Andateci con cappello e crema solare”

Nonostante l'ondata di calore che sta attraversando la Campania negli ultimi giorni, con le temperature che sfiorano – e in alcuni casi superano – i 40 gradi, sono tantissimi i turisti che scelgono di visitare gli Scavi di Pompei. E allora ecco che il Parco Archeologico e il Ministero della Salute hanno stilato una serie di raccomandazione per i turisti che, con queste temperature elevate, decideranno di visitare gli Scavi:

Oltre al vademecum per fronteggiare le ondate di calore, il Parco Archeologico di Pompei ha raccomandato anche un percorso, all'interno degli Scavi, per evitare il sole e godersi la passeggiata tra le meravigliose antichità della città romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo:

Accedendo dall’ingresso di piazza Anfiteatro è possibile visitare a pochi passi l’anfiteatro, per uno sguardo all’arena, trattenendosi anche negli ambulacri dove è allestita la mostra dedicata ai Pink Floyd, e al loro concerto a porta chiuse del 1971. Da li ci si può affacciare nella palestra grande che ospita nel portico centrale la mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” e dove ci si può trattenere nei giardini alberati della palestra, che saranno per questo periodo, resi fruibili in via straordinaria al fine di consentire una sosta al fresco. In ombra anche le case nelle immediate vicinanze: i Praedia di Giulia Felice,, la casa di Octavius Quartio, la casa della Venere in Conchiglia