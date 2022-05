Trasporto pubblico a Napoli

Scavalca la recinzione per non fare il biglietto della Circumvesuviana e si rompe un piede Un giovane ha provato a scavalcare la recinzione che divide i binari della Circum da via Ferraris per entrare in stazione, ma nel cadere si è rotto un piede.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha pensato di scavalcare la recinzione che divide i binari della Circumvesuviana dalla strada per evitare i tornelli all'ingresso e non fare così il biglietto: ma nel cadere, si è rotto un piede ed è finito in ospedale. Protagonista della vicenda è un giovane di origini straniere che ha provato così ad accedere alla stazione di Napoli – Garibaldi abusivamente. Il giovane si trova ora in ospedale, mentre le altre persone che erano con lui sono state fermate dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto. L'episodio è stato raccontato dal presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che ha poi ironizzato: "Ci vorrebbe l'esercito lungo tutta la linea".

Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, attorno alle 7.30 circa, su via Galileo Ferraris. Qui, all'altezza dell'hotel Ramada, si trova anche la recinzione che divide i binari della vicina Circumvesuviana dalla strada vera e propria. Un gruppo di giovani ha così provato a scavalcare la recinzione, seppur abbastanza alta e dunque complessa da saltare, per accedere quindi all'interno della stazione di Napoli Garibaldi ed evitare di passare per i tornelli "saltando" così l'acquisto dei biglietti. Ma uno di questi, nel cadere, ha finito per rompersi un piede: e a quel punto, sul posto, sono giunti sia i soccorsi sia la polizia per i rilievi. Il giovane, portato in ospedale per la sospetta frattura del piede, non aveva con sé i documenti così come gli altri ragazzi che erano con lui, che sono stati portati in Questura per gli accertamenti del caso. La loro posizione è al vaglio e non è escluso potesse trattarsi di persone sprovviste del permesso di soggiorno.