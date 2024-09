video suggerito

Scampia, sgomberate Vela Gialla e Vela Rossa, c’è l’ordinanza: fuori 40 famiglie, pericolo di crolli Ordinanza di sgombero per 40 famiglie. Interdette 54 abitazioni. Il sindaco firma due ordinanze sindacali per l’evacuazione ad horas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sgomberate le Vele Rossa e Gialla di Scampia. La Polizia Locale di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, ha in corso di notifica due ordinanze sindacali di evacuazione ad horas per circa 40 famiglie residenti nelle due palazzine di proprietà del Comune di Napoli, mentre le abitazioni interdette sono in totale 54. La notizia del possibile sgombero circolava da giorni, come raccontato da Fanpage.it. Adesso, quello che temevano i residenti si è concretizzato. Le ordinanza firmate dal sindaco Gaetano Manfredi seguono le diffide arrivate il 4 settembre scorso, da parte della Protezione Civile, notificate dalla Polizia Locale, a praticare le passerelle che collegano le diverse zone delle Vele, in quanto a rischio crollo.

I controlli sono scattati dopo lo sgombero della Vela Celeste, avvenuto negli scorsi mesi, dopo il crollo del 22 luglio scorso, che ha provocato 3 morti e 13 feriti, tra cui 7 bambine. La Vela Celeste resterà in piedi e dovrebbe essere trasformata in uffici per la Città Metropolitana. Diverso, invece, il destino delle Vele Rossa e Gialle, le altre uniche due superstiti, che saranno abbattute, secondo il progetto di Restart Scampia. Al loro posto saranno realizzati 160 alloggi nuovi.

L'ordinanza di sgombero di Manfredi

Il sindaco Manfredi ha firmato due ordinanze contingibili e urgenti di sgombero della Vela Rossa – ossia degli immobili comunali in via della Resistenza isolato D – e della Vela Gialla – isolato C – "per motivi di sicurezza a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità". Il Comune di Napoli aveva affidato alla società Interprogetti i sopralluoghi e le verifiche tecniche sulle due vele. Sulla scorta delle relazioni tecniche della società e delle diffide della protezione civile del 4 settembre scorso "a non praticare e/o far praticare le scale in acciaio di accesso" alle case "fino ad eliminato pericolo", il Municipio ha emanato i provvedimenti di sgombero "data la condizione di pericolo in cui versano le rampe di accesso agli immobili".

Per la Vela Gialla, sono da evacuare 24 unità immobiliari . Di questi, ad oggi 23 sono ancora occupati. Mentre uno è risultato già rilasciato. La Polizia Locale sta notificando le ordinanze di sgombero. Mentre la Napoli Servizi provvederà a rendere inaccessibili le case.

Per la Vela Rossa gli alloggi da evacuare sono 30. Di questi, 17 sono ancora occupati, 11 risultano già rilasciati. Per altri due non si è potuto procedere alla notifica della diffida nei confronti degli occupanti "in quanto non identificabili e per i quali la Polizia Locale si riserva di effettuare a breve tutte le operazioni di identificazione e fotosegnalamento".