video suggerito

Sbanda con l’auto e si ribalta: 23enne ferito nel centro di Avellino L’incidente si è verificato nella mattinata odierna nel cuore di Avellino: il giovane conducente è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la sua auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocambolesco incidente stradale nella mattinata odierna, domenica 22 dicembre, nel cuore di Avellino: un giovane di 23 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale che ha coinvolto soltanto la sua autovettura. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 23enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, alle prime luci di oggi, mentre percorreva via Guglielmo Marconi, ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, si è ribaltato nel mezzo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per liberare il 23enne alla guida dall'abitacolo ribaltato della vettura; il giovane è rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati per gli accertamenti e le cure mediche del caso.

Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; come detto, nessun'altra vettura, oltre a quella del 23enne ferito, è rimasta coinvolta nell'incidente.