Sbaglia manovra durante il parcheggio: investe la madre e finisce in un ristorante Una giovane di 18 anni ha investito per errore la madre durante un parcheggio, finendo anche contro l’ingresso di un ristorante. La vicenda a Rofrano (Salerno).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sbaglia manovra mentre parcheggia l'automobile, e per errore travolge la madre finendo la sua corsa contro l'ingresso di un ristorante, sfasciandolo. La donna investita è ora ricoverata presso l'ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi, anche se pare non sia in pericolo di vita. La vicenda è accaduta a Rofrano, piccolo comune nella provincia di Salerno. Protagonista suo malgrado della vicenda è una ragazza di 18 anni, in possesso del foglio rosa perché in attesa dell'esame per la patente vero e proprio.

Stando a quanto ricostruito finora, la giovane era all'esterno del ristorante, intenta a parcheggiare la propria vettura (una Fiat Punto), quando probabilmente ha perso il controllo del mezzo, finendo a tutta velocità verso l'ingresso del ristorante, travolgendo anche la madre all'esterno e finendo per sfasciare l'ingresso del locale. La donna, rimasta ferita dalla violenza dell'impatto, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, poi per lei è stato disposto il trasferimento all'ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto, per accertare la dinamica del fatto, sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sapri assieme ai colleghi della stazione di Laurito. Due le ambulanze del 118 accorse sul posto: una di queste si è occupata della madre della giovane alla guida che invece, seppur in stato di shock, non ha riportato conseguenze fisiche. Tutta da accertare tuttavia l'esatta dinamica dell'incidente.