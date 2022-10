Sapete quanto ha incassato Napoli per la lotta all’evasione fiscale? Quanto 2 iPhone Napoli, il Comune incassa una cifra irrisoria dall’attività di caccia agli evasori fiscali.

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali probabilmente ci lavora o un napoletano o qualcuno che li conosce bene. E avrà pensato: se non lo leggono dalla fonte diretta non ci credono. E così, nella nota del Ministero dell'Interno sono indicate chiaramente le istruzioni per arrivare alla cifra. Ovvero al contributo che il ministero elargisce ai vari comuni per "premiarli" della loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2021 (leggasi: lotta agli evasori fiscali).

Quanto guadagna Napoli da questa attività? La cifra è imbarazzante: 3.534,26 euro. All'incirca quanto basta a comprare 2 iPhone Apple ultimo modello. Basti pesare, tanto per avere un termine di paragone, che Milano incassa oltre 1,7 miloni di euro grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Roma molto meno ma pur sempre molto più di Napoli: 53.098,61 euro.

Questi soldi vengono stanziati grazie ad una legge che garantisce quegli enti che collaborano con l'Agenzia delle Entrate, una percentuale.

Che Napoli sia in difficoltà sul fronte della lotta all'evasione è vero sia sul piano della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sia sul piano meramente locale. Il Comune è da anni bastonato dai suoi stessi Revisori dei conti in bilancio poiché poco o nulla fa per recuperare somme non incassate da tassa rifiuti, imposta immobili, occupazione di suolo e così via. Nell'ultimo anno l'amministrazione di Gaetano Manfredi ha annunciato nuovi accordi per controlli incrociati, informatizzazione e verifiche. Ma i risultati sono ancora tutti da vedere.