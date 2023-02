Sanremo 2023, Massimo Ranieri porta Napoli sul palco dell’Ariston Massimo Ranieri torna sul palco dell’Ariston per cantare con Al Bano e Gianni Morandi, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Massimo Ranieri torna a cantare a Sanremo: a distanza di un anno, con Al Bano e Gianni Morandi, tutti ospiti dell'edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana. Con lui, "torna" un napoletano sul palco, sebbene in questa edizione non ci siano cantanti in gara, ma solo ospiti: oltre a Massimo Ranieri, nelle prossime serate toccherà a Peppino Di Capri, Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo. La salita sul palco dell'Ariston è prevista per le 21.23 circa secondo la scaletta ufficiale del Festival: Ranieri si esibirà con Al Bano e Gianni Morandi, per poi lasciare spazio ai cantanti in gara.

C'è grande attesa per il ritorno di Massimo Ranieri, al secolo Giovanni Calone, sul palco: in particolare vista la brutta la caduta che poco meno di un anno fa lo vide protagonista durante un concerto e che gli causò una costola destra rotta, contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Oggi quell'incidente è solo un ricordo: lo stesso Ranieri aveva detto che si era trattato di un "segnale", una sorta di "invito" a fermarsi per qualche tempo. Ed oggi, che appare più in forma che mai, è tornato seppur come "semplice" ospite sul palco dell'Ariston che lo ha visto vincere nel 1988 con "Perdere l'amore" e, appena lo scorso anno, ottenere il Premio per la Critica con "Lettera di là dal mare", che gli è valsa anche l'ottavo posto nella classifica generale. Appena lo scorso 5 gennaio, il cantante napoletano aveva ricevuto anche l'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Ranieri era stato insignito della prestigiosa onorificenza dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi.