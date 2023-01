Massimo Ranieri nominato Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana: “Sono commosso” Il cantante napoletano, al secolo Giovanni Calone, 71 anni, ha ricevuto la prestigiosa onorificenza dal prefetto di Roma Bruno Frattasi.

A cura di Valerio Papadia

Una serata speciale quella di ieri, mercoledì 5 febbraio, per Massimo Ranieri: il cantante napoletano, al secolo Giovanni Calone, 71 anni, ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Ranieri è stato insignito della prestigiosa onorificenza, come detto ieri sera, dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi.

Le parole di Massimo Ranieri

L'artista partenopeo, originario del Pallonetto di Santa Lucia, tra il Lungomare e piazza del Plebiscito, si è detto commosso per il titolo ricevuto. "Sono commosso ed emozionato. Grazie, grazie, grazie. Sono pervaso da un insieme di sentimenti e spero di non piangere, anche se è un pianto di felicità perché queste sono cose che non capitano tutti i giorni" ha dichiarato Massimo Ranieri.

Le motivazioni dell'onorificenza a Massimo Ranieri

Bruno Frattasi, prefetto di Roma, ha invece spiegato le motivazioni che hanno portato al conferimento del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana a Massimo Ranieri: