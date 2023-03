Sanità, De Luca: “Chirurgia oncologica del Pascale si sposta a Sant’Agata de’ Goti” L’attività chirurgica oncologica del Pascale di Napoli verrà spostata all’ospedale di Benevento, lo ha annunciato il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

L'attività di chirurgia e oncologica della Pascale verrà spostata nel nuovo polo della Fondazione a Sant'Agata de' Goti, per continuare a erogare le prestazioni quando la struttura napoletana non potrà essere utilizzata per ristrutturazione. Il trasferimento avverrà nell'ottica di implementare i servizi nell'ospedale del Beneventano, dove già era stato inaugurata, quasi un anno fa, l'unità dedicata ai tumori della pelle.

Lo spostamento è stato annunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro al Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento:

Abbiamo già spiegato qualche settimana fai ai sindaci interessati che a Sant'Agata de' Goti realizzeremo un ospedale di comunità, una casa di comunità, una centrale operativa territoriale. Porteremo in tutto il secondo piano dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti tutta l'attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli, che sarà bloccato per fare degli interventi strutturali anche importanti ne approfitteremo per utilizzare a pieno una struttura moderna come Sant'Agata. Faremo una cosa di interesse regionale.

Nell'aprile 2022 nell'ospedale Sant'Alfonso de Liguori di Sant'Agata de' Goti era stata inaugurata l'Unità Skin Cancer dell'Istituto Tumori di Napoli. "L'obiettivo è di ridurre il gap tra richiesta e offerta ospedaliera – aveva all'epoca spiegato l'oncologo Paolo Ascierto, presente all'inaugurazione con parte del suo team – vogliamo mettere la nostra competenza al servizio dei pazienti per incrementare l'accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa". Nella circostanza il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, aveva ribadito l'intenzione di trasferire a Sant'Agata de' Goti anche altri reparti dell'ospedale napoletano.