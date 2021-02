Il titolare di un'azienda di smaltimento di rifiuti è stato denunciato dai carabinieri: l'uomo, un 34enne di Palma Campania già noto alle forze dell'ordine, sotterrava i rifiuti della sua azienda in un terreno a San Vitaliano, nella provincia di Napoli. Contestualmente, i militari dell'Arma hanno denunciato anche un 66enne del posto, all'epoca dei fatti contestati responsabile dell'Ufficio Ecologia del Comune, che non ha vigilato sul corretto smaltimento dei rifiuti. La scoperta dell'enorme discarica sotterranea è stata effettuata dai carabinieri forestali di Marigliano in un terreno di circa mille metri quadrati in località Frascatoli a San Vitaliano: qui rifiuti di vario genere, tra cui pneumatici e materiale plastico, affioravano da un terrapieno, evidentemente sovrapposto al piano della strada.

Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di scoprire che il 34enne, incaricato dello smaltimento dei rifiuti dal Comune, aveva provveduto solo in parte alla bonifica, provvedendo a "smaltire" la restante parte dei rifiuti nel terreno. I lavori di bonifica, come hanno accertato ancora i carabinieri, erano stati pagati dall'ente comunale, nella fattispecie dal tecnico denunciato, senza che vi fossero le effettive verifiche sul corretto processo di bonifica. Il 34enne è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per gestione e smaltimento illecito di rifiuti, mentre il 66enne ex capo dell'Ufficio Ecologia del Comune di San Vitaliano dovrà rispondere di abuso d'ufficio. L'intera aria adibita a discarica abusiva è stata posta sotto sequestro dall'autorità competente.