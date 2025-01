Salvatore Cappabianca, 61enne trovato morto in casa nel Napoletano. L’ipotesi: ucciso da un guasto della stufa

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Dramma a Sant'Antimo, città dell'hinterland a Nord di Napoli: Salvatore Cappabianca, 61 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione. La triste scoperta è stata effettuata nel pomeriggio di sabato scorso: sono stati i parenti, allarmati dall'assenza di notizie, ad allertare i soccorsi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno purtroppo rinvenuto il cadavere del 61enne, originario di Cervinara, nella provincia di Avellino, la cui comunità è ora in lutto per la tragedia.

Si indaga sulla morte di Salvatore Cappabianca

Ancora sconosciute le cause della morte del 61enne. L'ipotesi al momento più probabile per i carabinieri, che indagano sulla vicenda, è quella del tragico incidente domestico: Salvatore Cappabianca sarebbe stato ucciso da un guasto della stufa, dal momento che la stanza in cui è stato rinvenuto il cadavere presentava alcune bruciature. Ad ogni modo, gli accertamenti vanno avanti; la salma del 61enne è stata portata all'obitorio di Gricignano d'Aversa, nella provincia di Caserta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Nonostante vivesse nella provincia di Napoli per lavoro, Salvatore Cappabianca era molto legato e conosciuto a Cervinara, dove vive ancora gran parte della sua famiglia.