Salerno, si tuffa dalla scogliera: grave un 15enne, ha due vertebre fratturate L’incidente sulla spiaggia libera in zona Mercatello: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il 15enne è stato trasportato all’ospedale di Salerno e ricoverato in Rianimazione: ha due vertebre fratturate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da stabilire se l’incidente abbia provocato danni permanenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente occorso su una spiaggia libera di Salerno, in zona Mercatello, dove un giovane di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da una scogliera. Soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca, il 15enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni: ha riportato la frattura di due vertebre della colonna cervicale. Fortunatamente, da quanto si apprende, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, anche se le prossime ore saranno fondamentale per comprendere se abbia riportato danni permanenti. Il 15enne è tenuto sotto stretta osservazione dell'equipe di Neurochirurgia dell'ospedale.

Un incidente analogo, l'estate scorsa, in Penisola Sorrentina: anche in quella occasione, a rimanere vittima di un incidente in mare un ragazzo di 15 anni. Il giovane si trovava su una spiaggia in località Resegone, a Meta di Sorrento, quando ha impattato violentemente gli scogli dopo un tuffo. Soccorso dagli altri bagnanti e portato a riva, il 15enne venne trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, per poi essere trasferito, a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto con gli scogli, al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.