Salerno, morto don Franco Fedullo, ex direttore della Caritas: era ricoverato dopo contagio Covid La comunità diocesana scossa per la grave perdita. Il sindaco Vincenzo Napoli: “Ha testimoniato i valori umani, solidali ed evangelici più profondi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Salerno per la scomparsa di don Franco Fedullo, parroco della Chiesa di San Domenico ed in passato anche direttore della Caritas diocesana. Don Fedullo, contagiato dal Covid negli scorsi giorni, era ricoverato presso il reparto di terapia sub-intensiva dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Tantissimi i fedeli e conoscenti che si erano stretti in preghiera nelle scorse ore per la salvezza della sua vita. Purtroppo, don Franco non ce l'ha fatta. Si è spento questa mattina alle ore 11,30. Don Fedullo era molto noto, amato e conosciuto a Salerno e nella provincia, anche per aver guidato in passato la Caritas diocesana, sempre al fianco degli ultimi, dei più indifesi e bisognosi.

La sua scomparsa prematura ha molto scosso tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto per la terribile perdita che stanno arrivando in queste ore. Tra i primi ad esprimere le condoglianze, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "La Civica Amministrazione – scrive – partecipa al generale cordoglio per la scomparsa di don Franco Fedullo. Il sacerdote ha testimoniato durante la sua lunga e generosa attività pastorale i valori umani, solidali ed evangelici più profondi. La nostra comunità farà tesoro della sua eredità spirituale".

Mentre Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali, aggiunge: "Ti avevo chiamato pochi giorni fa per chiederti come stavi e mi avevi detto Grazie del pensiero. Ho il covid. Sto a casa e seguo una terapia. Non ho sintomi e, grazie a Dio, mi sento bene. Io ci avevo creduto che potevi superare questo brutto momento. Ora mi resta solo il progetto che avevamo condiviso di dedicare una strada nel nostro quartiere a Don Enzo Quaglia. Ciao Don Franco, che la terra ti sia lieve".