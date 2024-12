Salerno, l’albero di Natale non si accende subito e De Luca si infuria: “Basta, andiamo”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un piccolo imprevisto in Piazza Portanova a Salerno in occasione dell'accensione dell'Albero di Natale, con Vincenzo De Luca che si è infastidito per il ritardo. La vicenda questo pomeriggio, nella centrale piazza salernitana: galeotto fu un addobbo aggiunto dai vigili del fuoco con un cestello, che ha portato al rallentamento delle operazioni, facendo slittare l'orario di accensione ufficiale, previsto per le 17 ma poi posticipato. Non l'ha presa benissimo Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che si trovava a presenziare l'evento assieme al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Nulla di gravissimo, in realtà: nonostante i problemi tecnici, e il commento stizzito di Vincenzo De Luca ("Basta, andiamo"), immortalato dalle telecamere di Salerno Notizie, alla fine l'albero si è acceso regolarmente dopo una mezz'oretta circa, per la gioia dei tanti salernitani presenti e che lo hanno accolto con foto e video, dando ufficialmente il via alle Festività Natalizie vere e proprie. Un albero davvero enorme: 21,80 metri di altezza, per un diametro di base di 7,80 metri e 800 rami, addobbato da 1.500 sfere di colore bianco, oro e rosso, con 96mila luci a led bianco caldo e bianco freddo.

"La città di Salerno può accogliere al meglio le migliaia di turisti che visitano la città", ha detto De Luca ai cronisti, aggiungendo: "Siamo riusciti anche quest'anno a realizzare questa festa con le Luci d'Artista. A queste si aggiungono una serie di eventi molto belli. Anche quest'anno si respirerà una bella aria di festa". Gli fa eco Napoli, che ha chiosato: "Come ogni anno abbiamo organizzato una manifestazione che attrae turisti da ogni dove. E l'abbiamo arricchita con tanti eventi collaterali che appassioneranno grandi e piccini".