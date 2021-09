Salerno, Amerigo muore di Covid a 31 anni: non era vaccinato Addio ad Amerigo Esposito, noto in paese come Amerigo Cars, imprenditore di 31 anni originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. L’uomo è morto all’ospedale Mauro Scarlato di Scafati dopo da qualche giorno era ricoverato a seguito del peggioramento delle sue condizioni cliniche dovute al contagio da Covid-19.

Addio ad Amerigo Esposito, morto a 31 anni per Covid: non era vaccinato

Amerigo, ricoverato in terapia sub intensiva, era stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione da dove purtroppo non è mai uscito. Disperazione e sgomento tra famigliari e amici per il 31enne che soffriva di obesità e, stando a quanto riportato da Le Cronache, non aveva ancora ricevuto il vaccino contro il virus. La parrocchia di San Biagio, paese adiacente a San Valentino Torio, gli ha riservato un pensiero su Facebook, scrivendo: "Ascolta, o Padre Santo, la nostra preghiera per il nostro fratello Amerigo Esposito che hai chiamato alla gioia del tuo Regno". I funerali di Amerigo verranno celebrati nella mattinata di oggi, sabato 4 settembre.

Il cantante neomelodico Nino Esposito: Condoglianze alla famiglia

Cordoglio anche da parte di Nino Esposito, cantante neomelodico napoletano di cui Amerigo era fan. Dal suo profilo Facebook, l'artista ha mandato un messaggio al 31enne e alla sua famiglia, scrivendo: "Riposa in pace Amerigo. Eri un mio grande fan, ogni volta che facevi una festa mi chiamavi sempre, se mi incontravi in un ristorante pagavi sempre il conto a tutti senza neanche dircelo". Il cantante ha poi aggiunto: "Eri un bravo ragazzo, a trent’anni non si può morire così, per un virus maledetto che questi incapaci non riescono a curare in tempo. Condoglianze alla famiglia".