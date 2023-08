Sagra del Prosciutto Paesano a Castelpagano dal 13 al 14 agosto 2023 A Castelpagano (Benevento) sagra del prosciutto paesano dal 13 al 14 agosto 2023. Prevista anche la possibilità di menu. Musica dal vivo e dj set.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Castelpagano, in provincia di Benevento, si terrà domenica 13 e lunedì 14 agosto 2023 la tradizionale Sagra del Prosciutto Paesano, giunta alla sua diciassettesima edizione. L'appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Castelpagano in collaborazione con il comune della provincia di Benevento, si svolgerà presso la centralissima piazza del Municipio. Un appuntamento che arriva a ridosso del Ferragosto e che con ogni probabilità sarà particolarmente gettonato anche per chi arriverà da fuori provincia e da fuori regione, vista la vicinanza di Castelpagano al confine molisano ed abruzzese.

Nel corso delle due serate, ovviamente, prosciutto paesano gran protagonista, ma non mancheranno anche altri prodotti, come ad esempio il vino rosso locale che accompagnerà il tutto. Ci sarà anche musica dal vivo, e nella serata della vigilia di Ferragosto anche dj set da mezzanotte. Nel dettaglio, domenica 13 agosto, dalle ore 17 alle 19, ci sarà possibilità di fare aperitivo, mentre lunedì 14 agosto ci sarà anche il dj set. Come gli scorsi anni, non mancherà la possibilità di scegliere un menu, sebbene il piatto principale resterà la degustazione del prosciutto paesano, accompagnato da pane, melone, e altri "contorni" non di poco conto, come il già accennato vino rosso locale.