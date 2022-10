Rubavano spigole e orate su commissione di pescherie e ristoranti: 6 persone arrestate in Cilento Tra dicembre 2021 e luglio 2022, i sei arrestati avrebbero più volte rubato grosse quantità di spigole e orate, per poi rivenderle a pescherie e ristoranti che le avevano richieste.

A cura di Valerio Papadia

Per oltre sei mesi hanno rubato grossi quantitativi di spigole e orate, due dei pesci più cari e pregiati, per poi rivenderli a pescherie e ristoranti della zona, che glieli richiedevano: è accaduto a Casal Velino, cittadina turistica del Cilento, nella provincia di Salerno, dove i carabinieri hanno arrestato sei persone. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Acquavella e da quelli della Sezione Operativa di Vallo della Lucania e coordinate dalla Procura di Vallo, hanno permesso di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza nei confronti dei sei soggetti, che sono stati destinatari di ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato.

Il pesce rubato dalle vasche di itticoltura

In particolare, secondo quanto appreso dagli inquirenti in fase di indagini – effettuate mediante intercettazioni telefoniche e attività di osservazione – tra il dicembre del 2021 e il luglio del 2022 i sei soggetti arrestati avrebbero più volte rubato spigole e orate dalle vasche di itticoltura ubicate sulla fascia costiera di Casal Velino, per poi rivenderle a pescherie, ristoranti, in alcuni casi anche a cittadini che ne avevano fatto richiesta.