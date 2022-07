Ruba la statua di Gesù dall’edicola votiva nel centro di Napoli, ripreso dalle telecamere Rubata la statuina di Gesù Cristo da un’edicola votiva di via Titina de Filippo, nel centro di Napoli; il furto ripreso dalle telecamere.

A cura di Nico Falco

Il furto della statua di Gesù in via Titina de Filippo

È passato davanti all'edicola votiva di via Titina de Filippo, nel centro di Napoli, ha sollevato la statua di Gesù Cristo e se l'è portava via. Tranquillamente, come se fosse normale, come se fosse roba sua. Il furto, avvenuto a due passi dal teatro San Ferdinando, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza; secondo la data riportata sulle immagini risalirebbe all'11 luglio scorso.

L'episodio è stato segnalato da alcuni commercianti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. E non si tratta del primo furto sacrilego avvenuto in città: qualche mese fa, ad aprile, a finire nelle mani del ladro di turno era stata la statuina della Madonna che era stata posta in memoria delle 26 persone che persero la vita nel 1948 a Posillipo, nei pressi di Palazzo Donn'Anna, a causa di una frana. Che fine facciano queste statue, è facile immaginarlo: il valore economico, al contrario di quello affettivo, è praticamente nullo ed è quindi difficile che possano avere mercato per collezionisti; piuttosto, pare probabile che finiscano su qualche bancarella, barattate in cambio di pochi euro, se non addirittura buttate per strada.

In questo caso la persona che ha portato via la statua di Gesù Cristo è stata ripresa in faccia, è probabile che abiti nelle vicinanze e che qualcuno possa riconoscerlo o che le forze dell'ordine possano intercettarlo. "Abbiamo sporto denuncia – commenta Borrelli – sperando che questo soggetto possa essere identificato quanto prima o che si ravveda e restituisca la statuina. Si tratta di un vero ignobile. Chiediamo al ladro di pentirsi e a chi abbia visto o sappia qualcosa di farsi avanti".