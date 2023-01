Rubano un cellulare su via Toledo con la tecnica del “finto urto”: la vittima resta ignara Un finto urto per sfilare il cellulare: le vittime se ne accorgono solo dopo. L’ultimo episodio su via Toledo è però finito male: i due sono stati arrestati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno rubato un cellulare su via Toledo con la classica tecnica del "finto urto": e la vittima, inizialmente, resta ignara del furto. Solo dopo pochi metri, infatti, realizza che le è sparito il cellulare dalle tasche, prelevato poco dopo che un'altra persona (più spesso due) l'avevano urtata. L'ultima vittima è una ragazza che stava passeggiando sulla centralissima via dello shopping napoletana, presa di mira da due uomini: ma in questo caso, i responsabili sono stati individuati poco dopo mentre erano su via Nuova Marina e immediatamente arrestati per rapina, con il cellulare restituito dagli agenti di polizia alla vittima.

Tutto è accaduto su via Toledo, quando una pattuglia ha incrociato una donna che chiedeva aiuto: la giovane ha spiegato agli agenti che poco prima era stata "urtata" da due uomini che poi si erano improvvisamente dati alla fuga, lasciandola interdetta. Ma una coppia presente in quel momento, le ha fatto notare che nell'urto le era anche stato sfilato il cellulare dalle tasche del giubbotto. E da un rapido controllo, la ragazza si è resa conto che fosse davvero andata così. I poliziotti hanno così fornito le descrizioni ai Falchi della Squadra Mobile, che poco dopo hanno rintracciato i due rapinatori su via Nuova Marina: si tratta di un 20enne ed un 24enne, entrambi algerini: dai controlli è emerso che il primo avesse già precedenti di polizia, mentre il secondo non era in regola con i permessi di soggiorno sul territorio italiano. Recuperato anche il cellulare, che poco dopo è stato restituito alla proprietaria. I due sono stati invece arrestati per rapina e saranno processati per direttissima nelle prossime ore.