Rubano l’auto della Polizia Municipale e fanno un giro in paese: fermati due minorenni Rubano l’automobile della Polizia Municipale e vanno a farsi un giro in paese: fermati due minori, devono rispondere di furto aggravato e guida senza patente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno rubato l'automobile della Polizia Municipale di San Felice a Cancello, nel Casertano, per poi andarsi a fare un giro in paese. Ma sono stati identificati e denunciati: si tratta di due ragazzi di 17 anni che ora dovranno rispondere di furto aggravato e guida senza patente. La vicenda ha fatto rapidamente il giro del paese dopo che i due sono stati raggiunti nelle loro abitazioni dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito finora, i due avevano pensato di fare una "bravata" contando forse sull'impunità: hanno rubato l'automobile di servizio della Polizia Municipale e poi sono andati a farsi un giro per il paese di San Felice a Cancello.

Contavano probabilmente di rientrare in tempi brevi nel parcheggio dove avevano preso l'automobile, e che dunque nessuno si accorgesse di nulla. E invece i caschi bianchi hanno notato subito l'assenza del veicolo, e hanno subito fatto scattare le ricerche del veicolo. I due ragazzini, intanto, dopo essersi allontanati dal palazzo comunale stavano scorrazzando come se niente fosse per il paese. Sul posto sono arrivati intanto anche i carabinieri di San Felice a Cancello: poco dopo, i due sono stati rintracciati e condotti presso la caserma di via Napoli, dove sono stati denunciati. Ora entrambi i 17enni devono rispondere di furto aggravato e di guida senza patente. I due rischiano grosso: al vaglio anche l'ipotesi che possano aver fatto un video della loro "bravata", forse diffuso sui social. Forze dell'ordine che stanno indagando anche in questa direzione, soprattutto sui social come Tik Tok dove eventi simili sono purtroppo sempre più diffusi.