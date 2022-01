Rubano la moto in soli 30 secondi: il furto in pieno centro a Napoli, davanti ai passanti Il furto è avvenuto nel quartiere Chiaia, nel cuore di Napoli: a denunciarlo la vittima e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

I ladri in azione

Ci hanno messo soltanto 30 secondi a rubare una motocicletta parcheggiata in una strada del quartiere Chiaia, nel cuore di Napoli, a quell'ora molto trafficato e pieno di persone che passeggiavano e che sono rimaste indifferenti al furto. A rendere noto quanto accaduto è stato il diretto interessato, la vittima del furto, l'imprenditore napoletano Domenico Moscatiello, che si è rivolto anche al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per diffondere le immagini dei malviventi che, in un tempo breve, brevissimo, rubano la sua motocicletta, una Ducati. "È successo alle ore 18.30, con tutti i negozianti aperti. In pieno centro a Chiaia. Se non è follia questa" il commento della vittima del furto.

"Nell’ultimo anno sono aumentati in maniera spaventosa gli episodi di micro-criminalità ed i furti così come è cresciuta la sfacciataggine di certi soggetti che non temono di agire in pubblico e alla luce del giorno anche perché si sentono protetti da un'indifferenza generale che riteniamo essere pericolosa tanto quanto la delinquenza" hanno commentato il consigliere regionale Borrelli, la coordinatrice di Europa Verde Benedetta Sciannimanica, i consiglieri Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci e i rappresentati territoriali della I Municipalità.

"Per proteggere le strade ed i cittadini – continuano gli esponenti di Europa Verde – servono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, con alcune aree ad alto rischio che andrebbero presidiate, ma è parimente necessario un risveglio generale delle coscienze e che si ritorni ad indignarsi contro questo degrado".