Ruba un distributore di preservativi e investe tre carabinieri per fuggire, arrestato a Giugliano I carabinieri hanno arrestato un 20enne di Giugliano (Napoli): aveva tentato di rubare un distributore di preservativi e aveva investito tre militari.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo avevano sorpreso mentre cercava di rubare un distributore di profilattici a Giugliano, in provincia di Napoli; per tentare la fuga era balzato in sella al suo scooter e si era schiantato volontariamente contro l'automobile di servizio, investendo tre carabinieri. Alla fine era stato bloccato dopo una colluttazione. In manette un 20enne del posto, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per rapina impropria, resistenza e lesione a pubblici ufficiali.

Il provvedimento cautelare, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, è stato eseguito dai carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano; il 20enne è attualmente agli arresti domiciliari. Il fatto risale allo scorso febbraio, quando il ragazzo aveva tentato di asportare il distributore automatico di preservativi installato all'esterno di una farmacia del centro cittadino. Forse aveva tentato di sfondarlo per rubare i prodotti all'interno ma, non essendo riuscito a distruggere i pannelli di metallo, aveva scelto la via più veloce: lo aveva sradicato.

In quel momento erano arrivati i carabinieri di Giugliano, che lo avevano visto armeggiare davanti alla farmacia e si erano avvicinati per controllare cosa stesse facendo, fermando l'automobile in modo da bloccargli la fuga. A quel punto il 20enne, mollato a terra il distributore, aveva tentato di scappare. Era salito velocemente sul mezzo e aveva volontariamente colpito la gazzella, salendo con la ruota anteriore sul cofano, e aveva investito i tre militari intervenuti. Aveva quindi abbandonato anche lo scooter e aveva cercato di fuggire a piedi, ma era stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale i tre carabinieri erano rimasti feriti con prognosi di 5 giorni.