Ruba un cellulare sull'autobus a Fuorigrotta, arrestato grazie all'app di localizzazione La Polizia ha arrestato un 44enne napoletano a Fuorigrotta per furto con destrezza: dopo aver sfilato il cellulare un ragazzo è stato rintracciato grazie all'app di localizzazione.

A cura di Nico Falco

Se ne stava alla fermata, come se fosse in attesa dell'autobus, quando i poliziotti lo hanno raggiunto. Gli hanno chiesto di svuotare le tasche ed è saltato fuori il cellulare che aveva rubato poco prima a bordo di un bus di linea poco distante. È finito così in manette un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, arrestato a Fuorigrotta nel pomeriggio di ieri, 23 settembre: dovrà rispondere di furto con destrezza. Il telefono, recuperato, dopo le formalità di rito è stato restituito al proprietario.

I poliziotti del commissariato San Paolo si erano messi sulle sue tracce pochi minuti prima. Durante il pattugliamento del territorio, mentre percorrevano via Giambattista Marino, erano stati fermati da un ragazzo che aveva detto loro di essere stato appena derubato del telefonino; mentre era bordo del bus qualcuno glielo aveva sfilato dalla tasca, quando se ne era accorto era già troppo tardi. Un modo per ritrovare il cellulare, però, c'era: usando il telefono del padre, il ragazzo era riuscito a localizzarlo. Non gli era semplicemente caduto, qualcuno lo aveva preso e si era allontanato. Ma non troppo: l'app indicava che si trovava ancora nel quartiere, era nelle vicinanze.

Gli agenti, seguendo le indicazioni sul telefono del padre del ragazzo, si sono messi alla ricerca e sono arrivati ad un'altra fermata dell'autobus, dove hanno trovato il 44enne. L'uomo aveva ancora addosso la refurtiva: il telefono che aveva nelle tasche non solo corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima, ma era proprio quello indicato dalla localizzazione.