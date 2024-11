video suggerito

Ruba in un supermercato, poi accoltella il dipendente che l’ha scoperta: arrestata una 44enne È accaduto a Cava de’ Tirreni, nella provincia di Salerno: la donna è stata arrestata dai carabinieri e sottoposta ai domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha rubato alcuni generi alimentari da un supermercato, poi ha ferito con un coltello il dipendente che l'aveva scoperta: a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, una donna di 44 anni è stata arrestata dai carabinieri. Nella mattinata di oggi, lunedì 25 novembre, infatti, i militari dell'Arma della locale tenenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti della 44enne, che è stata sottoposta agli arresti domiciliari per rapina.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri in fase di indagine, la donna sarebbe entrata in un supermercato della cittadina del Salernitano e avrebbe rubato alcuni alimenti. Un dipendente dell'esercizio commerciale, però, l'avrebbe scoperta, intervenendo per sventare il furto: la 44enne, in tutta risposta, avrebbe afferrato un coltello e l'avrebbe ferito. La donna è stata poi rintracciata dai militari dell'Arma ed è stata arrestata; su disposizione del giudice, come detto, per la 44enne sono scattati gli arresti domiciliari.