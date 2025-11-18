Ruba i portafogli ai clienti nei negozi, poi fa shopping con le loro carte di credito: donna arrestata a Caserta

La donna è ritenuta responsabile del furto di 5 portafogli in altrettanti negozi tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere e di aver poi fatto acquisti con le carte di credito delle ignare vittime.

Immagine di repertorio

Una donna è stata arrestata questa mattina, martedì 18 novembre, dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, con l'apposizione del braccialetto elettronico. Secondo le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che sono andate avanti dal luglio all'ottobre del 2025, hanno permesso di identificare la donna – sebbene l'inchiesta sia ancora nelle fasi embrionali – come responsabile del furto di 5 portafogli, rubati a ignari clienti nei negozi tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere.

La donna ha speso mille euro con le carte di credito delle vittime

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha poi permesso di accertare che l'indagata ha utilizzato le carte di credito trovate nei portafogli sottratti alle ignare vittime per fare shopping, spendendo complessivamente mille euro. Come detto, però, il procedimento a carico della donna si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, l'indagata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva; la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata adottata con contraddittorio limitato proprio alla fase delle indagini preliminari.