Ronde armate in strada, spari sotto casa del boss: a Fuorigrotta si riaccende faida di camorra Si riaccende la faida di camorra a Fuorigrotta: nella notte spari davanti all’abitazione del boss, a mezzogiorno segnalate ronde di giovani armati in strada.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Colpi di pistola nella notte nel fortino del clan, giovani in scooter che pattugliano le strade in pieno giorno con le armi in bella vista: torna alta la tensione a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, al centro da mesi di scontri tra gruppi di camorra della zona e delle aree limitrofe. In questa contrapposizione si collocherebbero, tra gli altri, il ferimento del boss Vitale Troncone, l'agguato in cui è stato ucciso il nipote, Andrea Merolla, e l'omicidio di Salvatore Capone, ritenuto punto di collegamento tra il clan di Bagnoli e la camorra di Secondigliano.

Nelle ultime ore due episodi, su cui sono in corso indagini affidate alla Polizia di Stato. Nel cuore della notte la centrale operativa della Questura di Napoli è stata allertata per quello che sembra essere stato un raid intimidatorio: proiettili esplosi contro un'automobile e un'abitazione di via Costantino, nella zona che viene ritenuta sotto l'influenza del clan Troncone. Ad allertare le forze dell'ordine, intorno alle 5 del mattino, è stato un residente incensurato: degli sconosciuti avrebbero suonato al citofono e subito dopo avrebbero esploso i colpi.

Gli agenti hanno rinvenuto tre ogive in un'automobile parcheggiata davanti allo stabile (intestata a una incensurata del posto) e un quarto proiettile ha colpito una ringhiera al primo piano dello stabile; non risultano feriti. Sono in corso accertamenti per capire se l'intimidazione fosse rivolta ai due, entrambi incensurati, o se invece i destinatari fossero persone a loro vicine.

Intorno a mezzogiorno le volanti della Questura di Napoli sono tornate a Fuorigrotta, questa volta per una segnalazione di persone armate in strada: dei giovani su scooter erano stati visti aggirarsi lungo via Gabriele Rossetti, nei pressi del mercatino del quartiere, area di confine con quella che è invece ritenuta sotto l'influenza del cartello Iadonisi-Cesi, al quale sarebbe vicino anche il clan Esposito di Bagnoli.