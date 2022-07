Rompono il bloccasterzo per rubare uno scooter, ma arrivano i carabinieri: arrestati Tentano di rubare uno scooter su piazza Vittoria a Mergellina: arrivano i carabinieri, arrestati due giovani di Ponticelli e denunciata una 20enne di Cercola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Erano quasi riusciti a portare via uno scooter, dopo aver rotto il bloccasterzo prima e il bloccadisco poi: ma sono incappati in una pattuglia dei carabinieri in servizio per le vie di Mergellina, che li ha intercettati e arrestati. Si tratta di tre persone: una ragazza di 22 anni e due ragazzi di 20 e 22 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Il motorino è stato riaffidato al suo legittimo proprietario, mentre sono stati sequestrati gli strumenti utilizzati per spaccare bloccasterzo e bloccadisco.

La vicenda su piazza Vittoria

Tutto è avvenuto alle 3 di questa notte in piazza Vittoria, a pochi metri dal Lungomare di via Caracciolo. Qui le gazzelle del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno notato strani movimenti nei pressi dell'area di sosta riservata ai motorini. In particolare, un'automobile con all'interno una donna e di fianco due persone intente ad armeggiare nei pressi di un motorino parcheggiato. Nel dettaglio, i carabinieri notano che i due ragazzi stanno, in realtà, spaccando sia il bloccasterzo sia il bloccadisco posteriore, e che stanno per portare via così il motorino.

L'intervento dei carabinieri

I tre, che non si erano accorti della presenza poco distante dei carabinieri, vengono così colti sul fatto: per i due giovani, entrambi di Ponticelli, scatta l'arresto per tentato furto. La donna in auto, loro complice, non tenta la fuga e viene denunciata a piede libero per tentato furto in concorso. Cacciavite e martello da carpentiere, utilizzati per spaccare i due blocchi, sono stati invece sequestrati, mentre il proprietario dello scooter è stato avvisato dai carabinieri della vicenda ed ha potuto recuperare così il proprio scooter.