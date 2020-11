Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha ammesso di ambire, prima o poi, a diventare sindaco della sua città, Napoli. Ma non si presenterà alle prossime elezioni amministrative del 2021 perché non ha intenzione di lasciare il suo incarico alla Camera. Fico, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle a Napoli, ha dichiarato a ‘Mezz'ora in più', il programma di Lucia Annunziata su Rai Tre, che "Napoli è una città straordinaria e va valorizzata". "Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, amo la mia città, amo tutto di Napoli. Ha questo grande animo popolare che guarda al futuro e resiste alla globalizzazione spinta, è una città straordinaria e va valorizzata. Il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme, però io penso che oggi il Sud sia strategico per gli investimenti che arriveranno. E' una cosa ideale dire ‘mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli', io adesso sto facendo una cosa molto importante come terza carica dello Stato".

Fico già candidato a sindaco di Napoli nel 2011

Roberto Fico è stato già candidato nel 2011 come sindaco di Napoli con il Movimento 5 Stelle (fondato appena due anni prima): ha raccolto l'1,38 per cento delle preferenze. Al ballottaggio andarono Gianni Lettieri, in testa al primo turno, e l'attuale sindaco Luigi De Magistris. Un episodio della carriera di Fico che è stato ricordato dal senatore di Forza Italia, Francesco Giro: "L'intervista di Roberto Fico da Lucia Annunziata è esilarante. Il vuoto pneumatico che potrebbe essere sintetizzato con questa battuta: "Ma quando mi ricapiterà mai più di fare il Presidente della Camera?". Da ridere se non fosse tutto da piangere. E la punta più alta della comica intervista è stata raggiunta con l'ultima domanda di Lucia Annunziata: "Le piacerebbe fare il Sindaco di Napoli?". A quel punto Fico ha balbettato qualcosa. Che sì, certo, gli piacerebbe ma che oggi è al vertice della Camera (e appunto quando gli ricapita). Non poteva certo ricordare alla distratta Annunziata che lui è già stato candidato dei grillini sia per la presidenza della Campania nel 2010, sia come sindaco di Napoli nel 2011″.