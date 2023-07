Ritrovato Antonio Coppola: il 44enne era scomparso a Napoli due settimane fa Dell’uomo, 44 anni, non si avevano notizie dallo scorso 15 giugno. A dare notizia del suo ritrovamento la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

A cura di Valerio Papadia

"Lo abbiamo ritrovato grazie a voi". Con queste poche ma significative parole, questa mattina, la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" ha reso noto il lieto fine nella vicenda di Antonio Coppola, 44enne scomparso a Napoli più di due settimane fa e ritrovato proprio nelle scorse ore. La trasmissione di Rai Tre, che nei giorni scorsi si era ampiamente occupata del caso, non ha reso noti i particolari del ritrovamento del 44enne, ma ha sottolineato come gli appelli e le relative segnalazioni siano stati determinante per scrivere il felice epilogo a questa vicenda.

Antonio Coppola era scomparso il 15 giugno

Una storia a lieto fine, ma che ha tenuto in apprensione la famiglia di Antonio Coppola per oltre due settimane. Le tracce del 44enne si erano perso lo scorso 15 giugno, quando si era allontanato dalla casa in cui abita con i genitori, a Napoli. Preoccupati, i parenti dell'uomo avevano diffusi svariati appelli via social, rivolgendosi poi anche a "Chi l'ha visto?" che, dopo aver diffuso una scheda informativa su Antonio Coppola, nel corso delle settimane si era occupata della sua storia.

L'uomo aveva portato con sé la tessera sanitaria e una fotocopia della carta d'identità, ma non aveva invece alcuni farmaci che doveva assumere quotidianamente per una terapia che stava seguendo.