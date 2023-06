Antonio Coppola scomparso da Napoli due settimane fa: l’appello della famiglia Dell’uomo, 44 anni, si sono perse le tracce lo scorso 15 giugno. La famiglia, attraverso i social, ha diffuso un appello per reperire informazioni sul suo conto.

A cura di Valerio Papadia

Sono passate ormai due settimana senza che la famiglia abbia notizie di Antonio Coppola, 44 anni, scomparso da Napoli lo scorso 15 giugno. Quel giovedì, il 44enne si è allontanato dalla casa in cui abita con i genitori e, da quel giorno, non si hanno più sue notizie. Nella speranza di reperire informazioni utili al suo ritrovamento, la famiglia di Antonio Coppola ha diffuso via social degli appelli, fornendo informazioni sull'uomo e sulle circostanze della sua scomparsa.

Antonio Coppola ha bisogno di prendere alcuni farmaci

La famiglia di Antonio Coppola si è rivolta anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" che, attraverso i suoi profili social e il suo sito, ha diffuso una scheda informativa sul 44enne. Alto un metro e ottanta centimetri, capelli e occhi castani, di corporatura robusta. Al momento della scomparsa, l'uomo indossava una maglietta nera e dei pantaloncini grici; ha portato con sé la tessera sanitaria e una fotocopia della carta d'identità. Come ha fatto sapere la famiglia, però, Antonio Coppola non ha con sé alcuni farmaci, che ha bisogno di assumere quotidianamente per una terapia che sta seguendo.