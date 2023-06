Ritrovata la testa di Atena: era in casa di un privato cittadino, sarà restituita al Museo Ritrovata la testa marmorea di una statua della dea Atena: era in casa di un privato cittadino di Sant’Agata de Goti: verrà restituita al Museo di Montesarchio.

La testa di una statua della dea Atena e dall'età di circa duemila anni è stato ritrovato in casa di un privato cittadino di Sant'Agata de Goti. Verrà così restituita al legittimo proprietario, il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino (Mansc), che venerdì 16 giugno la riceverà in una cerimonia ufficiale. Soddisfazione da parte delle forze dell'ordine e dallo stesso museo, che riacquisisce così, seppur "tronco" di alcune parti, un importante pezzo di storia antica.

L'operazione dei carabinieri

Il reperto archeologico, appartenente ad una importante scultura in marmo risalente al periodo tra il I secolo avanti Cristo ed il I secolo dopo Cristo, rappresenta l'erma della dea Atena. Si trovava all'interno dell'abitazione un privato cittadino di Sant'Agata de Goti, in provincia di Benevento, che la deteneva illegalmente. I carabinieri di Benevento sono riusciti a rintracciare l'importante reperto che, seppur mutilato in alcune porzioni, rappresenta con pochi dubbi la dea Atena, vista anche la presenza del copricapo liscio, riconducibile ad un elmo di tipo corinzio tipico delle statue che rappresentano la dea greca.

Il comunicato del Museo

Soddisfazione anche dal Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, che in una nota ufficiale ha commentato:

Un importante reperto archeologico, recuperato a Sant’Agata de Goti, sarà restituito al MANSC nel corso di una cerimonia venerdì 16 giugno 2023 alle 11. Il recupero della testa muliebre marmorea raffigurante la dea Atena, è frutto di un’attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e condotta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, finalizzata al contrasto del traffico illecito di reperti archeologici.

La cerimonia di riconsegna avverrà venerdì 16 giugno 2023 alle 11 presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio, in provincia di Benevento.